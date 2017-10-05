Barzani’ye karşı ortak strateji belli oldu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) tüm uyarılara rağmen referandum yapması nedeniyle Ankara, Tahran ve Bağdat’ın Barzani’ye karşı uygulayacağı strateji belli oldu. O stratejinin ipuçlarını Star.com.tr yazarı Yahya Bostan kaleme aldı.
İşte Yahya Bostan'ın o yazısı
Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül’de düzenlenen referandumla ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Referanduma tepki gösteren Ankara, Tahran ve Bağdat’ın Barzani’ye referandum sonuçlarını iptal ettirmek için uygulayacağı -kısmen- ortak strateji aşağı yukarı oluşmuşa benziyor.
Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gerçekleşen İran ziyareti öncesindeki açıklamasından anlıyoruz. Erdoğan Tahran ziyaretinin ardından yol haritasının oluşacağını söylemişti. İran’da Cumhurbaşkanı Ruhani ile ortak basın açıklamasında Barzani’ye seslenerek “MOSSAD’la masaya oturarak verilen karar gayrımeşrudur” dedi.
Bugüne kadarki açıklamalar ve yapılan siyasi, askeri ve istihbari görüşmeler alt alta konulduğunda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Ankara, Tahran ve Bağdat Kuzey Irak yönetimine karşı üç aşamalı bir planı hayata geçirecek. Bunun ekonomik, siyasi ve askeri boyutları olacağını tahmin etmek güç değil.
Kamuoyu en çok Barzani’ye karşı alınacak askeri tedbirleri merak ediyor. Habur sınır kapısı civarında Mehmetçiğin gerçekleştirdiği tatbikata Iraklı askerlerin de katılması bu konudaki beklentileri yükseltti. >>> Devamı için tıklayınız...
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