Barzani’ye karşı ortak strateji belli oldu

Star.com.tr yazarı Yahya Bostan, Ankara, Tahran ve Bağdat arasında Kuzey Irak yönetimine karşı şekillenmekte olan stratejinin ipuçlarını köşesine taşıdı. Buna göre üç aşamalı bir plan hayata geçirilecek. Bunun ekonomik, siyasi ve askeri boyutları olacak. Barzani referandumu iptal edecek. Peşmergenin Kerkük’ü terk etmesi istenecek ve Kuzey Irak’a 2010 yılında olduğu gibi Türkiye-İran ortak operasyonu gündemde. İşte o planın satır aralarındaki detayları:

İşte Yahya Bostan'ın o yazısı

Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül’de düzenlenen referandumla ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Referanduma tepki gösteren Ankara, Tahran ve Bağdat’ın Barzani’ye referandum sonuçlarını iptal ettirmek için uygulayacağı -kısmen- ortak strateji aşağı yukarı oluşmuşa benziyor.



Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gerçekleşen İran ziyareti öncesindeki açıklamasından anlıyoruz. Erdoğan Tahran ziyaretinin ardından yol haritasının oluşacağını söylemişti. İran’da Cumhurbaşkanı Ruhani ile ortak basın açıklamasında Barzani’ye seslenerek “MOSSAD’la masaya oturarak verilen karar gayrımeşrudur” dedi.



Bugüne kadarki açıklamalar ve yapılan siyasi, askeri ve istihbari görüşmeler alt alta konulduğunda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Ankara, Tahran ve Bağdat Kuzey Irak yönetimine karşı üç aşamalı bir planı hayata geçirecek. Bunun ekonomik, siyasi ve askeri boyutları olacağını tahmin etmek güç değil.

Kamuoyu en çok Barzani’ye karşı alınacak askeri tedbirleri merak ediyor. Habur sınır kapısı civarında Mehmetçiğin gerçekleştirdiği tatbikata Iraklı askerlerin de katılması bu konudaki beklentileri yükseltti. >>> Devamı için tıklayınız...