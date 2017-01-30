Ankara Valiliği eski çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.
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