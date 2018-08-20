Ankara Valiliği'nden ABD Elçiliğine saldırı ile ilgili açıklama
Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, 'Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır' açıklamasında bulundu.
- İHA
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 05.30 sıralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" denildi.
Açıklamada, ekiplerin olaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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