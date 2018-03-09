Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlatma' uyarısı
Ankara Valiliği, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasında yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu. Valilik açıklamasında, 'Patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür' denildi
Ankara Valiliği, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasındaki yol yapım çalışması sırasında dinamitle kontrollü patlama yapılacağını duyurarak vatandaşları patlama sesinden dolayı endişeye kapılmamaları konusunda uyardı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00-16.30 saatleri arasında, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle dinamitle patlatma yapılacaktır.
Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.