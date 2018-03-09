Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlatma' uyarısı

Ankara Valiliği, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasında yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu. Valilik açıklamasında, 'Patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür' denildi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Valiliği, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasındaki yol yapım çalışması sırasında dinamitle kontrollü patlama yapılacağını duyurarak vatandaşları patlama sesinden dolayı endişeye kapılmamaları konusunda uyardı.
 
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00-16.30 saatleri arasında, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle dinamitle patlatma yapılacaktır.
 
Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA