Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamada kusurlu bulunan 11 özel güvenlikçinin sertifikaları iptal edildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü saat 20.03’te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ana hizmet binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak olayda sorumluluk ve ihmallerin araştırılması maksadıyla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda binada görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermemeleri nedeniyle kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Vergi Dairesi Başkanlığında çalışan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edilerek, bu kişilerin özel güvenlik görevlisi kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.