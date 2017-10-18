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Ankara'da 19 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 19 eski polis tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 19 eski polis tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 eski polis, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 eski polis ise tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ünü, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına almıştı.

 

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