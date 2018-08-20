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Ankara'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yapan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 zanlı,- tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-750 karayolunda park halindeki bir araçtan teyp ve ses sisteminin çalınması üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeyen ekipler, faillerin eşkalini belirledi.

Ekipler, zanlılardan 21 suçtan kaydı bulunan T.D'yi (22) metruk bir binada saklanırken, 22 suçtan kaydı bulunan İ.C'yi (22) de kaçmaya çalışırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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