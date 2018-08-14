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Ankara'da 20 kişiyi yaralayan tüfekli saldırgan yakalandı

Ankara'da, dün akşam kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açarak, 1'i çocuk 20 kişiyi yaralayan C.B. (17), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B.'nin, saldırı sonrası kaçış anı, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde, Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi'ne gelen C.B., henüz belirlenemeyen nedenle kalabalığın olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Çevredekiler silah sesini duyup, etrafa kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 20 kişi yaralandı. C.B., saldırı sonrası elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
KAÇIŞ ANI, GÜVENLİK KAMERALARINDA
 
Saldırı sonrası kaçış anı, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıyan C.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 
 

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