Ankara'da 2011'deki müfettiş yardımcılığı sınav sorularını ele geçiren 35 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılındaki müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin usulsüzlükler mercek altına alındı. Başsavcılık tarafından soruları ele geçirerek sınavı kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara, Afyon, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.