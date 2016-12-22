Ankara'da yarın 23 Aralık okullar tatil mi?

Bugün tüm yurtta yağış hakim durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış Doğu kesimlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı etkisini gösterdi. sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşmesi ve kar yağışının sürmesi bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışı cuma ve cumartesi günleri de sürecek. Ankara hava durumunda güneş yüzünü pazar günü gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

ANKARA'DA YARIN 23 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının görüldüğü Ankara'da okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz Valilikten yapılan bir açıklama yok. Konu hakkında yapılan açıklamaları haberimizden ve www.star.com.tr'den takip edebilirsiniz.