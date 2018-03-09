Ankara'da 240 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 94 ekip ve 204 polis görev yaptı. Düzenlenen operasyonda 46 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Yapılan çalışmada, yağma suçundan 6, hırsızlık suçundan 3, adam öldürme suçundan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, yağma suçundan 12 yıl 4 ay cezası olan H.K., yağma suçundan 18 yıl 4 ay cezası olan C.S., adam öldürme suçundan 6 yıl 8 ay cezası olan B.S., adam öldürme suçundan 11 yıl 8 ay cezası olan A.A., nitelikli cinsel saldırı suçundan 8 yıl 4 ay cezası olan C.S. bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son 6 ayda yapılan operasyonlarda yaklaşık 800 kişinin yakalandığı öğrenildi.