Son Dakika...Ankara'da FETÖ soruşturması: 97 polise gözaltı
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 97 polis gözaltına alındı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütelen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 177 polisten 97'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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