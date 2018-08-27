ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

(NTV)