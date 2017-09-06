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Ankara'da asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Altındağ ilçesinde yaklaşık bin polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

  • AA
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Yaklaşık bin polisin görev aldığı uygulamalarda polis ekipleri, Çankırı Caddesi, Hıdırlık Tepe ve ara sokaklarda uygulama yapıyor.
 
Uygulamalar kapsamında ekipler, vatandaşların kimlik bilgilerini sorguluyor, üst, araç ve çanta aramaları gerçekleştiriyor.
 
Gecekondu görünümlü eğlence mekanı
 
Denetimler sırasında ekipler, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokağı'ndaki bir gecekondunun önünde çok sayıda alkol şişesini fark edince gecekondu içerisinde arama yaptı.
 
Aramada gecekondunun ev görünümlü yasa dışı eğlence mekanı olduğunu tespit eden ekipler, çalışanlar hakkında işlem yaparak mekanı mühürledi.
 
Uygulamanın gece saatlerinde de devam edeceği kaydedildi.

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