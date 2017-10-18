Ankara'da asılsız cinayet ihbarı polisi alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan M.A, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak silahla eşini ve çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu.

Bunün üzerine M.A'nın bildirdiği adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Binanın giriş katında oturduğu belirlenen M.A'nın kapısını çalan polisler, "Teslim ol." çağrısında bulundu.

M.A'nın polisin çağrısına yanıt vermemesi üzerine çelik yeleklerini giyen ekipler, evin etrafını sararak özel harekat polislerinden yardım istedi.

Kısa sürede zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde aldığı alkolün etkisiyle sızan M.A. ile karşılaşan polisler, ihbarın asılsız olduğunu anlayarak rahat bir nefes aldı.

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen M.A, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Söz konusu bina ve çevresinde yaşayan vatandaşlar da operasyonu merak ve endişeyle izlerken ihbarın asılsız çıkmasına sevindi.