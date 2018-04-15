Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.



Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.



Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.