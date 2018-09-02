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Ankara’da AVM’de çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın en yoğun merkezlerinden biri olan Kızılay Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. AVM’de bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Olay, saat 15.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın en yoğun meydanında bulunan Kızılay Alışveriş Merkezi’nin bitişiğindeki bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
 
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, restoran bölümü ve AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, 4 vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları tedavileri yapılmak üzere en yakın hastanelere kaldırdı. AVM’nin restoran bölümünde yer alan iş yerlerine ise giriş çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.
 
“Bir anda alevler çıktı”
AVM’nin restoran bölümündeki bir iş yerinde çalışan garson, vardiya değişikliği için geldiğini ve bir anda alevlerin çıktığını belirterek, dumandan birkaç kişinin etkilendiğini söyledi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ediyor.

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