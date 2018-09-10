Ankara’da bankamatiklerden hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı

Ekipler çevre güvenliği alarak, derinleştirdiği arama çalışmalarında, gözlemcilik yapan bir şahısla birlikte olay yerinden kaçmak için çalışır vaziyette otomobilin içerisinde bekleyen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıstan biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.