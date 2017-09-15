Ankara'da bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi
Ankara'da meydana gelen patlamada biri ağır 3 kişi yaralandı.
- İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın en alt katında bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından olay yerine gelen ekiplerce patlamanın doğalgaz ya da kimyasal kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.
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