Ankara'da bir binada yangın çıktı
Başkent'te bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangında yaralıların olduğu öğrenildi.
- İHA
Başkent'te bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiyle göre, Keçiören İncirli Mahallesi Mehmet Altanlar Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Doğalgazdan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yaralıların olduğu öğrenildi.
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