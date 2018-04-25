Ankara'da bir öğrenci yurdunun jeneratöründe yangın çıktı

Ulus Güvercin Sokağı'nda bulunan Hacı Bayram-ı Veli Vakfı Talebe Yurdu'na ait jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Yurt binasındaki öğrenciler ise tahliye edildi.



Binanın dış kısmında bulunan jeneratörden yükselen alevler ve yoğun duman, öğrenci yurdunun dış cephesinde küçük çapta hasara neden oldu.



Hacı Bayram Veli Camisi yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yurt binasına sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.