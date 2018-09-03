Ankara'da bir vatandaş evini ateşe verdikten sonra gelen itfaiye ve polise ateş açtı
Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir şahıs, evine ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı.
- İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Evine ateşe veren şahıs, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, şahsın dipçim darbesi ile yaralandı. Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.
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