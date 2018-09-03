Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da bir vatandaş evini ateşe verdikten sonra gelen itfaiye ve polise ateş açtı

Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir şahıs, evine ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Evine ateşe veren şahıs, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, şahsın dipçim darbesi ile yaralandı. Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA