Ankara'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bir süre önce Osman Y'den (33) boşanan Nazife Y. (24), dün 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını görmek için eski eşinin Yıldırım Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde eski eşi Osman Y. tarafından bıçaklanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayeti çocuklarının gözleri önünde işlediği belirtilen zanlı, polisi arayarak teslim oldu.

Nazife Y'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından Galaba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.