Ankara’da boya fabrikasında yangın!
Ankara’da bir boya fabrikasının çatısında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi, Serhat Mahallesi 1370 Sokak’ta bulunan bir boya fabrikasının çatı kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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