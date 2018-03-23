KHK ile kapatılan FETÖ'cü 5 sendikada yöneticilik yapan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ili irtibatları tespit edilen 8 'i Bylock kullanıcısı toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan örgüt üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 38 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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