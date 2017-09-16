Ankara'da dehşet kaza! Bir aile yok oldu

Başkent Ankara'da gece saatlerinde düğünden dönen aileyi taşımakta olan bir otomobil kontrolden çıkınca karşı taraftan gelen Tır ile çarpıştı. Kaza sonucunda aileden 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Ankara'ya bağlı Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada gelen bilgilere göre Yenimehmetli köyüne düğüne giden ve düğün dönüşü Yunak Köyü yolu üzerinde sollama yapmak isterken aracın kontrolünü kaybeden Nevzat Doğan, hızını alamayarak refüje çıktı. Karşı yoldan gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobilde olay 1'i ağır 2 kişi yaralanırken aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Baba Bayram Günay, anne Aynur Günay ve çocukları Mehmet ve Baran Günay'ın cesetlerini incelenmek üzere Hastane morguna götürdü. Kazada ağır yaralanan Ümit Günay ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ümit Günay'da hayatanı kaybetti.

Sürücü Nevzat Doğan'ın ise yaralandığı kazada durumu öğrenen aile yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.