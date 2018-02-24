Ankara'da düğündeki katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Küçük çocuk çatışmanın ortasında böyle kalmış

Olay, geçen yıl 28 Ocak'ta, Çankaya'daki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğulcan Altınışık, arkadaşı Altan Atılgan (21) ve akrabası Caner Altınışık (29) ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü bastı. Altınışık, salonun fuaye alanında husumetli olduğu Celal Altınışık (33) ve Soner Yıldız'ı (21) tabancayla vurarak öldürdü, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan Serkan Tamgöç'ü de hafif yaraladı. Altınışık, salona birlikte girdiği Altan Atılgan ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner Altınışık ile kaçtı.

Katliam anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dava dosyasına giren düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri ise yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Görüntülerde, Oğulcan Altınışık, salonda önünden geçen gruptan önce Celal Altınışık'a, ardından da kendisine yaklaşan Soner Yıldız'a ateş ediyor. Tekrar sol tarafa dönen saldırgan, yerde yatan Celal Altınışık'a bir kez daha ateş ediyor. Saldırgan, bu kez de Celal Altınışık'ı kaldırmaya çalışan Erman Altınışık'a 3 kez ateş ediyor. Fuaye alanı birden karışıyor ve insanlar korku içinde sağa sola kaçışıyor. Olay yerinde bulunan onlarca küçük çocuk büyük bir tehlike yaşıyor. Kaçmaya çalışan bir çocuk, düşerek Oğulcan Altınışık'ın ayağının altında kalıyor. Son anda bir kadın küçük çocuğu çekerek kurtarıyor. Rastgele ateş etmeye devam eden Oğulcan Altınışık, sonra hızla fuaye alanını terk ediyor.

Savcı 3'er kez müebbet istedi

Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez müebbet hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.