Ankara'da düzenlenen operasyonlarda aranan 60 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 25 Aralık'ta merkez ilçeler ile Sincan'da 104 ekipten oluşan 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Aralarında gasp ve cinayetten ceza alanlar da var

Ankara Emniyet Müdürlüğünce son bir ay içersinde aranan şahıslara yönelik 6 kez operasyon düzenlendi.

Son operasyonlarda, nitelikli cinsel saldırı, gasp ve kasten öldürme suçlarından haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.K, F.Ç, S.P. ve M.A. da yakalandı.