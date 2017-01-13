Ankara'da ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Ankara'da 3 aydır ödenmeyen kirasını isteyen ev sahibini öldüren kiracı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ödemediği kira nedeniyle kapı önünde tartıştığı ev sahibi İbrahim Cebeci'yi bıçaklayarak öldüren Soner Esen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Esen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 AY BOYUNCA KİRA ÖDEMEDİ
Köstence Mahallesi 1372. Sokak'ta yaşayan İbrahim Cebeci (53) ile kirasını 3 aydır ödemeyen kiracısı Soner Esen (34) arasında 7 Ocak'ta evin önünde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracısı tarafından göğsünden bıçaklanan Cebeci, komşusunun otomobiliyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaşarak ikna ettikleri kaçak zanlı, 8 Ocak'ta polis merkezine teslim olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.