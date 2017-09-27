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Ankara'da FETÖ operasyonu düzenlendi

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde yer alan 36 kuruluşun yöneticisi ve temsilcileri ile bu kuruluşlara Türkiye'den bağış adı altında para transfer eden veya bu kuruluşlara Bank Asya'dan çekmiş oldukları kredileri ödeyen 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlar ile şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. 

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Derin Analiz - 26.09.2017

Derin Analiz - 26.09.2017

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