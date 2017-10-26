Ankara'da FETÖ'den kapatılan okullar MEB'e devredildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da kapatılan 2 okul, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da 2, Hatay ve İzmir'de 1'er olmak üzere 4 okul, dün alınan karar gereği kapatılmıştı.

Kapatılan okullar arasında yer alan başkentteki Özel Ankara Bahar İlkokulu ve Özel Ankara Bahar Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu okullara öğretmen görevlendirmesi de yapıldı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler, istemeleri halinde devlete devredilen okullara devam edebilecek.