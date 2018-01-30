Ankara'da genç kız metro raylarının üzerine düştü Ankara’da Kızılay-Çayyolu metro hattında, Bilkent Üniversitesi öğrencisi N. isimli genç kız rayların üzerine düştü. Yaralı olduğu öğrenilen öğrencinin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Metro seferleri de durduruldu.