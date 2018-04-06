Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.

Ara karar açıklandığı sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.