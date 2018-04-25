Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolundan Kızılay istikametine seyreden Osman K'nin kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü önünde Doğan Ü. yönetimindeki 34 DA 8419 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 RDU 86 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre ilerideki yön levhası direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise kaldırımı aşarak yol kenarına savruldu.

Direğe çarpan otomobilde bulunan İrem Hilal B. ve Serhat D, araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA