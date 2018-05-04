Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Metin Göçmen idaresindeki 06 BGM 06 plakalı otomobil, Atatürk Parkı Kavşağı'nda, Durmuş Ünal'ın kullandığı 06 BAU 40 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçtaki Zeynep, Fatma, Havva ile Mahmut Ünal yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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