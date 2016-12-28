Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da il genelinde okullar tatil edildi

Ankara'da kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Haberin
galerisi
  • 8
  • 2
  • 4
  • 4
  • 4
  • 2
x

 Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.  

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.  

Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi. 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Anayasa paketinde 3 başlıkta uzlaşma sağlandı

Anayasa paketinde 3 başlıkta uzlaşma sağlandı

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Abe ve Obama Pearl Harbor'da bir araya geldi

Abe ve Obama Pearl Harbor'da bir araya geldi

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA