Ankara'da işçi servisi devrildi: 19 kişi yaralandı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Beypazarı’ndan Çayırhan istikametine seyir halinde olan 06 NDH 05 plakalı Yunus Çapa yönetimindeki Çayırhan Park Termik yeraltı işçilerini taşıyan servis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 19 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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