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Ankara’da istinat duvarı çöktü

Başkent’te bitişiğinde pek çok gecekondunun bulunduğu istinat duvarı çöktü.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çiğdemtepe Mahallesi 1095/2. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarının bir kısmı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Göçük alında kalanlar olabileceği ihtimali üzerine kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Duvarın etrafını şerit çekerek kapatan itfaiye erleri, göçük altında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, sokak üzerinde toplanan vatandaşları toprak kayması ihtimaline karşı uyardı. Göçükten evleri zarar gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı. İtfaiye erlerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından, sokak kepçe yardımıyla temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.  

 

 

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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