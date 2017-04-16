Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi 4.Cadde'de bir kafeye giren kimliği belirlenemeyen silahlı 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Mehmet Mustafa Ö, Tunacan B, Ali S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Mustafa Ö. (51) ve Tunacan B. (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ali S.'nin (39) hayati tehlikesinin olmadığı, kimliği tespit edilemeyen diğer yaralının da olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince araçla kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu halk oylaması sıradan bir oylama değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu halk oylaması sıradan bir oylama değil

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA