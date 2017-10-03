Ankara'da kalorifer tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, bir lastik firmasının kazan dairesindeki kalorifer tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158. Sokak'ta lastik satışı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği patlamanın, iş yerinin kazan dairesindeki kalorifer tüpünün patlamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Patlama sonucu firma çalışanlarından Yılmaz K. hayatını kaybederken, Adem A. hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.