Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da kalorifer tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı

OSTİM'de bir lastik firmasının kazan dairesindeki kalorifer tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, bir lastik firmasının kazan dairesindeki kalorifer tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158. Sokak'ta lastik satışı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldi.
 
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği patlamanın, iş yerinin kazan dairesindeki kalorifer tüpünün patlamasından kaynaklandığı öğrenildi.
 
Patlama sonucu firma çalışanlarından Yılmaz K. hayatını kaybederken, Adem A. hafif yaralandı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA