Ankara’da kız kaçırma olayında yaralanan polis memuru vefat etti

Ankara Kahramankazan’da mevsimlik işçi olarak çalışan iki ailenin arasında kız kaçırma olayının ardından çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Ekrem Genç’in yakınları tarafından, zanlının hastaneye götürülmesi sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve yaşanan olayda polis memuru Muhammed Uz şehit olurken, polis memuru Fethi Seven ve zanlı Aziz Erol yaralanmıştı.

Ayağına isabet eden kurşunun etkisiyle yaralanan Fethi Seven, hastanede yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilmişti. 10 günlük sağlık raporu alan Seven’in, silah arkadaşının şehadetinin ardından bunalıma girdiği öğrenildi. Bugün saat 21.00 sıralarında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seven’in kalp krizinden vefat ettiği belirtildi.