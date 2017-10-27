Ankara’da köpeklere yürek sızlatan eziyet

Alınan bilgilere göre, Patipark Hayvanseverler Derneği üyeleri koruma altındaki köpeklerini beslemek için Yenimahalle Demetevler ve Mamak İmrahor’daki barınma alanlarına gittiklerinde kimliği belirsiz kişilerce hayvanlara eziyet edildiğini fark etti. Hayvanların bazılarının kulaklarının kökünden kesildiği görülürken barınaklardaki pek çok hayvanın da kaybolduğu anlaşıldı.

Yaralı bir şekilde kendilerinden yardım bekleyen köpekleri veterinere götüren havyanseverler, tüm sokak köpeklerinin hayatının tehlikede olduğunu düşündüklerini söyledi.

Patipark Hayvanseverler Derneği kurucularından Hülya Akcan, düzenli olarak hayvanları beslemeye gittiklerini belirterek, “Bugün de gittiğimizde ‘Benek’ adını verdiğimiz köpeğimizi, bizden yardım ister gibi etrafımızda dolanırken gördüm. Önce tanıyamadım, kulakları kesik olduğu için. Başka bir köpeğin atılmış olduğunu düşündüm. 3 senedir bizim baktığımız bir köpek. Elim ayağıma dolaştı, ne yapacağımı bilemedim. Birisi gece onu bu hale getirmiş. Çünkü sabah onu beslemeye gelen arkadaşımızın çektiği fotoğraflarda kulakları yerinde. Bugün gece köpeğimizin kulaklarını canice kesmişler. Kaybolan köpeklerimiz de var. Belki öldürüp bir yerlere atmışlardır. Belki o şokla köpekler kaçıp gitti. Biz de arıyoruz köpeklerimizi” şeklinde konuştu.

Orman arazisinde insanlardan uzak bir bölgede besledikleri hayvanlarına bu eziyeti yapabilecek insanların alkol alanlar veya ‘piknik’ adı altında orada uyuşturucu kullanan kişilerin olabileceğini söyleyen Akcan, daha önce de köpeklerine saldırılar gerçekleştirildiği, silahla vurulan köpeklerinin olduğunu ve tüm köpeklerinin hayatlarının tehlikede olduğunu belirtti.

Akcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir insan yapamaz bunu. Ya akli dengesi yerinde olmayan, ya uyuşturucu bağımlısı ya da bizimle bir düşmanlığı olan biri hıncını bunlardan mı çıkarmaya çalıştı. Biz 3 kadın haftanın her günü oradayız, öyle bir durum olsa bize zarar verirler. Bu psikopat, canlılara zarar vermek isteyen birisi bilerek isteyerek yapmış. Bundan zevk alan insanlar var maalesef.”