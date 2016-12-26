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Ankara'da kritik zirve... Başbakan Yıldırım Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi konusunda bir kez daha MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 45 dk. sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı.

Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.

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