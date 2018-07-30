Ankara'da kullandığı suç aleti ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Haymana Bulvarı'nda kesici aletle yaralama olayına karışan O.G, suç aleti ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan, Karşıyaka Mahallesi Haymana Bulvarı üzerinde M.A. ve Ankara Caddesi üzerinde İ.Y. da bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanarak işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Adam öldürme suçundan aranan B.T. isimli şahıs da polis tarafından yakalanarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.