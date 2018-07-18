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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu hurdaya dönen araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda Fevzi S. idaresindeki 06 PLE 26 plakalı otomobile arkasından çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Minibüs sürücüsü ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Fevzi S. ile araçtaki Bayram S, Osman S. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralılar, Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

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