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Ankara Valiliği'nden IKBY referandumu konferansına yasak

Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin düzenlenmesi planlanan konferansa, terör örgütünce istismar edilebileceği gerekçesiyle yasak getirdi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Çankaya ilçesinde bir otelde "Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye-Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği" konulu konferans düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.
 
Konferansı, terör örgütünün kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için fırsat olarak görüp istismar etmeye çalışabileceği bildirilen açıklamada, bu tür etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunulabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve bunun provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir."
 
Bu nedenle konferansın, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

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