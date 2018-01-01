Ankara'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Öğleden sonra Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki Selim K.'nın kullandığı otomobil, Sefa Yücel'in kullandığı bisiklete çarptı.
- DHA
Kazada, Sefa Yücel yola savrularak ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Morga kaldırılan Yücel'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Otomobil sürücüsü Selim T. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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