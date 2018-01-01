Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Öğleden sonra Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki Selim K.'nın kullandığı otomobil, Sefa Yücel'in kullandığı bisiklete çarptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazada, Sefa Yücel yola savrularak ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Morga kaldırılan Yücel'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Otomobil sürücüsü Selim T. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA