Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki programı nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, MHP'nin 8 Ekim Pazar günü 11.00-17.00 saatlerinde Ankara Spor Salonu'nda program gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Program nedeniyle pazar günü saat 08.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar-Baruthane kavşakları arası), Gar ile Ulaştırma kavşakları arası Yenimahalle istikameti yan varyantı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kayseri Komando Tugayı İdlib’e asker gönderdi

Kayseri Komando Tugayı İdlib’e asker gönderdi

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA