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Ankara'da PKK operasyonu

Gözaltýna alýnan HDP Mamak Ýlçe Teþkilatý yöneticisi 4 kiþiden 2'si tutuklandý.

  • AA
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Ankara Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince geçtiðimiz günlerde gözaltýna alýnan 5 kiþi adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcýsý, þüphelilerden Hacer A'yý ifadesinin ardýndan serbest býrakýrken, 4'ünü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliðine sevk etti.

Hakimlikçe sorgulanan zanlýlardan HDP Mamak Ýlçe Baþkaný Köksal ile Baþkan Yardýmcýsý Kazým Coþkun tutuklanýrken, ilçe yöneticisi iki kadýn haftada bir gün karakola imza vermeleri þartýyla serbest býrakýldý.

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