Ankara'da polise ateş açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirilen kişinin açtığı ateş sonucu bir polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Yolcuların kimlik kontrolü yapıldığı sırada 39-40 numaralı koltuklarda oturan biri kadın iki kişinin durumlarından şüphelenildi. Bunun üzerine sivil polis ekipleri şüphelilerden erkek olanından el çantasını alarak aşağıya inmesini istedi.

Otobüsten inen kişi, üstünde bulunan silahı çıkararak ateş edip yolun karşı şeridine doğru kaçtı. Bu sırada vurulan ve kimliği henüz belirlenemeyen polis memuru ağır yaralandı.

Yaralı polis, yoldan geçerken durdurulan bir araçla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek hastanede ve olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Yolun karşı şeridinden polis ekiplerine ateş ederek ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.